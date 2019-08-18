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Galatasaray’da Hasan Şaş görevine geri döndü

Galatasaray’da dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün yaptığı açıklamayla istifa kararından vazgeçerek göreve geri döndüğünü açıkladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:45
Galatasaray’da Hasan Şaş görevine geri döndü

Galatasaray’da dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün yaptığı açıklamayla istifa kararından vazgeçerek göreve geri döndüğünü açıkladı.


Galatasaray’da Denizlispor maçı sonrasında Yardımcı Antrenör Hasan Şaş ve Denizlisporlu bazı taraftarlar arasında tartışma çıkmış, yaşanan olayların ardından Hasan Şaş istifa ettiğini açıklamıştı. Dün istifa eden Hasan Şaş, bugün sosyal medya hesabından istifa kararından döndüğünü açıkladı. Şaş’ın istifasının ardından dünden bu yana Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı antrenörün görevine geri dönmesi için sosyal medyada birçok mesaj yayınlamıştı. Fatih Terim ve Levent Şahin’le olan bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Şaş, şu açıklamayı yaptı:


"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:45
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