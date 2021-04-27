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Spor Galatasaray’da hangi oyuncu korona oldu? Galatasaray'da kaç futbolcunun testi pozitif çıktı?
Spor

Galatasaray’da hangi oyuncu korona oldu? Galatasaray'da kaç futbolcunun testi pozitif çıktı?

Son dakika haberine göre, Galatasaray’da üç futbolcunun korona testi pozitif çıktı. Galatasaray taraftarları korona testi pozitif çıkan oyuncuların kimler olduğunu sorgularken, kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:19:00 - 2021-04-27 10:23:50
Galatasaray’da hangi oyuncu korona oldu? Galatasaray'da kaç futbolcunun testi pozitif çıktı?

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre üç futbolcunun corona virüs testi pozitif. Galatasaray’dan yapılan açıklamada korona olan futbolcuların isimleri açıklanmazken, "Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanarak mart ayında maden firmasını tahliye ettirdiği araziye yapılan baskın ile ilgili Sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar bir açıklama yapmazken, edinilen bilgiye göre kulüp avukatları 18 Nisan'da yaşanan olayla ilgili zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu.

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