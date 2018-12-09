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Galatasaray'da gözler Porto maçına çevrildi

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

09 Aralık 2018 Pazar 13:22
Galatasaray'da gözler Porto maçına çevrildi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da gözler Porto karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. ve son hafta müsabakasında, Portekiz ekibi Porto ile 11 Aralık Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda dayanıklılık çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:22
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