Galatasaray'da Gol Krizi!

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçta 9 golde kaldı. Bu gollerin 2'sini de rakipler kendi kalesine attı. Gomis durdu, Seferovic suskun. Son çare Icardi.

Galatasaray, 10 kişi kalmasına karşın Adana Demirspor deplasmanında 1 puana razı gelirken, sezon başından beri yaşadığı gol sıkıntısına yine çözüm bulamadı. Galatasaray, Adana Demirspor kalesine 23 şut gönderse de bunların sadece 4'ünde isabet buldu. Yani kaleyi bulan şut yüzdesi yüzde 17'de kaldı.

Gomis durdu, Seferovic yine suskun

Yeni transfer Mauro İcardi'nin götürülmediği deplasmanda, Okan Buruk, takımın en golcü ismi Bafetimbi Gomis ile oyuna başladı. 57 dakika oyunda kalan 37 yaşındaki yıldız, topla sadece 8 kez bulaşabildi. Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında sarı kırmızılı ekibin as golcüsü olarak alınan ancak beklentileri karşılayamayınca kısa sürede ikinci plana düşen Haris Seferovic'i de 79. dakikada sahaya sürdü ama umduğunu yine bulamadı.

9 golün de 2'si rakiplerden geldi

Galatasaray, 8 haftanın sonunda sadece 9 gol kaydedebildi. Bu gollerin 4'ü Gomis'ten 2'si de Kerem Aktürkoğlu'ndan ve 1 gol de Sergio Oliveira'dan geldi. Galatasaray'ın diğer 2 golünü ise rakipler kendi filelerine gönderdi. Çok sayıda yaratıcı oyuncuya rağmen Okan Buruk'un gol kısırlığına çözüm bulamayışı dikkat çekici.

Galatasaray en çok gol atan takımlar sıralamasında 9. basamakta bulunuyor. Ezeli rakipleri Fenerbahçe, 6 maçta 20 gol atarken, Beşiktaş da 7 maçta 16 gol kaydetti. Son şampiyon Trabzonspor ise 8 maçta 13 gol attı. Fenerbahçe, ligin de en çok gol atan ekibi. Süper Lig'de en az gol atan ekip 2 kez bu sevinci yaşayan Atakaş Hatayspor...

Dört büyükler arasında Fenerbahçe,3.3 ile maç başı gol ortalamasında lider. Galatasaray'ın 3 katı. Beşiktaş 2.2 ile ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor'un maç başı gol ortalaması ise 1.6 olarak gerçekleşti. Karnesi en kötü olan Galatasaray'ın maç başı gol ortalaması sadece 1.1. Rakiplerin kendi kalesine attığı 2 gol hesaba katılmadığında Aslan'ın maç başı gol ortalaması 0.87'ye kadar düşüyor.