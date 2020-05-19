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Spor

Galatasaray'da Florya’ya dönüyor

Bir performans antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalarını bırakan ve 6 gün idmanlara evden devam eden Galatasaray takımı, bugün Florya’ya dönecek

Yeniakit Publisher
2020-05-19 08:34:00 -
Galatasaray'da Florya’ya dönüyor

Galatatasaray’daki bir performans antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalarını bırakan ve 6 gün idmanlara evden devam eden takım, bugün Florya’ya dönecek.

Sarı-kırmızılıların çalışmalar öncesinde bir kez daha testten geçirileceği, bunun sonucunun ardından antrenmanların devam edeceği ifade edildi.

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