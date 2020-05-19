Galatasaray'da Florya’ya dönüyor
Bir performans antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalarını bırakan ve 6 gün idmanlara evden devam eden Galatasaray takımı, bugün Florya’ya dönecek
Galatatasaray’daki bir performans antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmalarını bırakan ve 6 gün idmanlara evden devam eden takım, bugün Florya’ya dönecek.
Sarı-kırmızılıların çalışmalar öncesinde bir kez daha testten geçirileceği, bunun sonucunun ardından antrenmanların devam edeceği ifade edildi.