Galatasaray’da Fernado Reges Sevilla’ya transfer oldu

Galatasaray’ın iki sezondur orta sahanın değişmezlerinden olan Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, İspanya’nın Sevilla ekine 4 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Galatasaray’ın orta sahadaki başarılı isimlerinden olan deneyimli futbolcu Fernando Reges, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar bu transferden 4 milyon 500 bin Euro kazandı. 31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İngiliz ekibi Manchester City’den bonuslar hariç 5 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Fernando, sarı-kırmızılı forma ile geçirdiği iki sezonda 2 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 58 resmi müsabakada görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, kariyerinde Galatasaray dışında Manchester City, Porto ve Estrela Amadora kulüplerinde forma giydi.