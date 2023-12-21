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Spor Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi
Spor

Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi

Yeniakit Publisher
2023-12-21 18:57:00 -
Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.

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