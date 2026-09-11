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Spor Galatasaray'da fatura Eren Elmalı kesildi
Spor

Galatasaray'da fatura Eren Elmalı kesildi

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Galatasaray'da fatura Eren Elmalı kesildi

Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen Sporting maçında faturası Eren Elmalı'ya kesildi. Eren Elmalı'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Avrupa futbolun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting karşılaşmasında şans yakalayan ancak beklenen katkıyı veremeyen Eren Elmalı için karar verildi.

Eren Elmalı fırsatı yeterince değerlendiremedi

Galatasaray'da Sporting maçında Ismail Jakobs stoperde görev alırken sol bekte forma giyen Eren Elmalı, kendisine tanınan fırsatı yeterince değerlendiremedi.

 

 

Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüşüyle birlikte Jakobs'un yeniden sol beke kayması ve Eren Elmalı'nın Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Trabzonspor'dan transfer olduğu günden bu yana sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan milli oyuncu, bu süreçte 4 gol ve 1 asist üretti.

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