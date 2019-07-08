Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile şampiyonluk kutlamaları esnasında imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şirketimiz tarafından teknik direktöre ödenecek sezonluk ücret 18 milyon liradır. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücret taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."



