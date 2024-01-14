Galatasaray'da Erden Timur gerçeği

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz cuma gündeme dair konuların ele alındığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kamuoyunda ise Erden Timur’un toplantıya tek başına çıkmak istediği ancak yönetimin buna karşı çıktığına yönelik iddialar yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Erden Timur’dan açıklama geldi. Timur, “Engellenme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yazılanların tersine birlik beraberlik ve kenetlenme mesajının daha kuvvetli bir şekilde verilmesi için yönetim kurulumuzca birlikte bu karar alındı" dedi.

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