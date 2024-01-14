  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Erden Timur gerçeği
Spor

Galatasaray'da Erden Timur gerçeği

Yeniakit Publisher
2024-01-14 11:54:00 -
Galatasaray'da Erden Timur gerçeği

Erden Timur, Galatasaray yönetiminin cuma günü basın toplantısına tek başına çıkmasına izin vermediği yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz cuma gündeme dair konuların ele alındığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kamuoyunda ise Erden Timur’un toplantıya tek başına çıkmak istediği ancak yönetimin buna karşı çıktığına yönelik iddialar yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Erden Timur’dan açıklama geldi. Timur, “Engellenme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yazılanların tersine birlik beraberlik ve kenetlenme mesajının daha kuvvetli bir şekilde verilmesi için yönetim kurulumuzca birlikte bu karar alındı" dedi.

Resmen ayıp oldu hocam! Canlı yayında olduğunu unuttu! Senin ağzın neler söylüyor Bülent Hocam:
Resmen ayıp oldu hocam! Canlı yayında olduğunu unuttu! Senin ağzın neler söylüyor Bülent Hocam:

Spor

Resmen ayıp oldu hocam! Canlı yayında olduğunu unuttu! Senin ağzın neler söylüyor Bülent Hocam:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…
Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Spor

Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Ali Koç Fenerbahçe’ye bunu da yaptı! Krunic'in sözleşmesinden şaşkına çeviren madde
Ali Koç Fenerbahçe’ye bunu da yaptı! Krunic'in sözleşmesinden şaşkına çeviren madde

Spor

Ali Koç Fenerbahçe’ye bunu da yaptı! Krunic'in sözleşmesinden şaşkına çeviren madde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23