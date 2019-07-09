Galatasaray’da Emre Mor sesleri Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmelere başlayan Mor’un, Celta Vigo’da 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sar-kırmızılılar genç oyuncu kiralık olarak kadroya katmaya hazırlanıyor.

İstanbul’a gelen Emre Mor’un transferine ilişkin resmi açıklamanın, hafta içerisinden gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.