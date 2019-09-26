Galatasaray'da Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? Detaylar belli oldu Galatasaray'da uzun süredir yaşadığı sakatlık sebebiyle formaya hasret kalan Emre Akbaba'nın Ocak ayında tekrardan yeşil sahalara döneceği kaydedildi.

Galatasaray'ın 11 Mayıs'taki Çaykur Rizespor maçında ayağı iki yerden kırılan Emre Akbaba düz koşulara başladı. Florya'da çarşamba günü Emre Akbaba sürprizi yaşandı. 11 Mayıs'taki Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan yıldız futbolcu koşulara başladı. Emre Akbaba antrenmanda düz koşu yaparken, bir yandan da tedavisine devam edildi. Sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın takımla birlikte en erken Ocak ayında çalışabileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.