Galatasaray'da Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? Detaylar belli oldu
Galatasaray'da uzun süredir yaşadığı sakatlık sebebiyle formaya hasret kalan Emre Akbaba'nın Ocak ayında tekrardan yeşil sahalara döneceği kaydedildi.26 Eylül 2019 Perşembe 12:51
Galatasaray'ın 11 Mayıs'taki Çaykur Rizespor maçında ayağı iki yerden kırılan Emre Akbaba düz koşulara başladı.
Florya'da çarşamba günü Emre Akbaba sürprizi yaşandı. 11 Mayıs'taki Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan yıldız futbolcu koşulara başladı.
Emre Akbaba antrenmanda düz koşu yaparken, bir yandan da tedavisine devam edildi.
Sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın takımla birlikte en erken Ocak ayında çalışabileceği öğrenildi.
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