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Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da satarak yüksek bir bonservis ücreti beklediği Diagne konusunda kriz yaşandı. Oyuncunun kendisi için teklifte bulunan takımlara sunduğu ağır şartlar transfer sürecini uzatıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:35
Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor

Radamel Falcao'yu transfer etmek isteyen ve bu yüzden Diagne'yi iyi bir bonservis bedeliyle satmak için uğraşan Galatasaray'da golcü oyuncunun istekleri yönetimi kızdırdı.

İngiltere'de transferin kapanmasıyla Aston Villa'ya gitme şansı kalmayan Mbaye Diagne için en uygun rota, Suudi Arabistan olarak görünüyor.

Ağır şartlar sunuyor

Fanatik'te yer alan habere göre; Ancak Senegalli golcünün kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatıyor. Galatasaray Yönetimi, sürekli olarak tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas halinde ve anlaşma yapması konusunda ısrar ediyor.

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Senegalli golcü, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 10 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:35
  1. Radamel Falcao
  2. Diagne
  3. Mbaye Diagne
  4. Aston Villa
  5. Galatasaray

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