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Spor Galatasaray'da devre arası sürpriz görüşme
Spor

Galatasaray'da devre arası sürpriz görüşme

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği hazırlık maçının devre arasında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 22:18:00 -
Galatasaray'da devre arası sürpriz görüşme

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçını tribünden izledi.

Karşılaşma öncesi Necmi Kadıoğlu Stadı'na gelen Elmas, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Müsabakanın devre arasında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi.

Maçı protokol tribününden izleyen Elmas, karşılaşmanın devre arasında saha kenarındaki Terim'in yanına indi. Elmas'a önce Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve kulübün sponsorlarından iş insanı Erden Timur eşlik etti.

Bir süre sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, başkan Burak Elmas ile Fatih Terim bir süre baş başa sohbet etti.

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