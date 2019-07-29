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Galatasaray'da dev hazırlık! Falcao'nun geleceği tarih belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız Falcao'yu 3 Ağustos tarihinde Panathinaikos ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:33
Galatasaray'da dev hazırlık! Falcao'nun geleceği tarih belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu transferinde sona geldiği öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı yıldız Falcao'yu 3 Ağustos tarihinde Panathinaikos ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı ve oyuncunun formalarını da GS Store'larda satışa sunacağı belirtildi.

Dört koldan Falcao transferini bitirmek için çabalayan G. Saray, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetimin hemen ardından da oyuncuyu İstanbul'a getirip 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında Falcao ile gövde gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi. Aynı gün futbolcunun isminin yer aldığı formaların da GS Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

Portekiz ihtimali yok

Bu arada Portekiz medyası Porto-Monaco karşılaşması sonrasında Falcao'nun Portekiz'e dönüş ihtimalinden söz etmezken, Kolombiyalı golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma'nın da transferde geri adım attığı ifade edildi.

Teklifi doğruladı

Monaco'nun kampına katılan Radamel Falcao'nun transfer durumu Kolombiya basınının da gündeminde. Antena 2'de yayınlanan habere göre, golcü futbolcu geleceğiyle ilgili olarak bazı tekliflerin olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:33
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. GS Store
  4. Falcao
  5. Sampdoria
  6. Porto
  7. Monaco
  8. Radamel Falcao

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