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Galatasaray'da büyük temizlik! Terim 7 ismin biletini kesti

Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan son şampiyon Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda devre arası ve yaz transfer dönemlerinde kadroda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37

Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, yaşanılan sakatlık, ceza ve mali krizin ardından kadroda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İşte Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği isimler;

Maicon

Brezilyalı stoper, gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle gözden çıkartılmış vaziyette... Maicon'a Arap Yarımadası'ndan büyük bir ilgi olduğu biliniyor. Tecrübeli stoper ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mariano

Transfer olduğu dönemde gösterdiği performans ile Galatasaray taraftarının gözdelerinden biri haline gelen Mariano, bu sezon ortaya koyduğu performans ile gönderilecekler listesinde kendisine yer etti. Mariano'nun Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya önümüzdeki günlerdeki transferine kesin gözlerle bakılıyor.

Muslera

Galatasaray taraftarının sevgilisi... Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı ve sembol isimlerindenFernando Muslera, bu sezon gösterdiği vasat performans ile 'satılabilir oyuncular' listesine girmiş vaziyette. İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den talipleri olan Muslera, 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Tecrübeli file bekçisinin yerine ise Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ün transfer edileceği bilgisi kulislerde dolanıyor. Tecrübeli eldivenin olası transferinin önümüzdeki yaz gerçekleşeceği konuşuluyor.

Belhanda

Galatasaray taraftarını ikiye bölen isimlerin en başında gelen Belhanda'ya Fransa Ligue 1 ve Arap Yarımadası'ndan talipler olduğu biliniyor. Galatasaray, 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Belhanda'yı maliyeti karşılanırsa satmaya sıcak bakıyor.

Feghouli

Son dönemde gösterdiği performans ile parmak ısırtan Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan en fazla maaşı alan oyuncu konumunda. UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği artıya geçmek için uğraşan Galatasaray'ın Feghouli'ye gelecek teklifleri ciddi olarak değerlendirmeye alması bekleniyor.

Eren Derdiyok

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'ın tek santrforu olarak tamamlayan Eren Derdiyok, yaşadığı sakatlık problemleri ve kaçırdığı basit goller yüzünden Galatasaray taraftarının gözünden düşmüş konumda. Tecrübeli golcününFatih Terim ile de sorun yaşadığı konuşuluyor. Almanya BundesLiga ekiplerinin ilgi gösterdiği Derdiyok'un satılarak yeni santrforlara kaynak yaratılması bekleniyor.

Garry Rodrigues

Geçtiğimiz sezon Gomis ile gösterdiği başarılı ortaklıkla Galatasaray hücum hattının önemli bir parçası haline gelen Garry Rodrigues, bu sezon gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaşatıyor. Rodrigues'e İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.

(Fotomaç)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37
  1. Galatasaray
  2. Satılacak futbolcular
  3. Fernando Muslera
  4. Maicon
  5. Mariano
  6. Eren Derdiyok
  7. Belhanda
  8. Sofiane Feghouli
  9. Gary Rodrigues
  10. Transfer
  11. Süper Lig

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