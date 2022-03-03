Galatasaray'da bir skandal daha! İşte Omar Elabdallaoui gerçeği

Galatasaray'da sakatlığı sonrası sahalara dönen Omar Elabdallaoui'nin sözleşmesinde yer alan madde şaşkınlık oluşturdu. Sadece taraftarları değil yönetimi de şaşırtan bu olay sosyal medyada gündem oldu. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası takıma katılan Omar Elabdallaoui, kendisine tasarlanan özel bir gözlükle maçlarda oynuyor. Sözleşmesinde yer alan madde ise bütün bu olayların önüne geçerek herkesi şaşırttı.



Galatasaray Başkanı geçtiğimiz günlerde son 7 yılda menajerlere verilen parayı açıklamıştı. Bu yıllarda toplam olarak 40 milyon euro sadece menajerlere verildiğini açıklayan Burak Elmas'ın bu sözlerinin ardından herkes büyük şok yaşamıştı. Galatasaray taraftarına bir şok daha geldi.

MENAJERLERİNE PARA ÖDENİYOR

Galatasaray'dan geçtiğimiz dönem ayrılan Falcao ve Omar Elabdallaoui'nin menajerlerine, bu oyuncular forma giydikçe ekstra bonuslar verildiği ortaya çıktı. Bu durumun tespit edilmesi sarı-kırmızılı yönetimde şaşkınlık yarattı.

BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ

30 yaşındaki Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon başında Olympiakos'a veda etmiş ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Skeid Oslo altyapısında futbol kariyeri başlayan Omar Elabdellaoui daha önce Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City formaları da giydi.

GÖZÜNDEN YARALANMIŞTI

Omar Elabdellaoui geçtiğimiz yıl yılbaşı akşamında ailesiyle vakit geçirdiği esnada talihsiz bir kazada gözünden yaralanmış ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Norveçli sağ bek Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplamda 15 karşılaşmada oynama başarısı gösterdi.