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Spor Galatasaray'da bir istifa daha!
Spor

Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev istifa etti

Yeniakit Publisher
2022-01-29 11:16:00 - 2022-01-29 11:23:00
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray, İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

ELMAS'TAN İLK AÇIKLAMA!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından, Hande Ocak Başev'in istifası hakkında paylaşımda bulundu. Elmas, "Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev, tüm görevlerinden ayrılmıştır. Göreve başladığından beri Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; hiçbir maddi karşılık almadan verdiği hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

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