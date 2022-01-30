Galatasaray'da bir ayrılık daha! Al-Taawon ile anlaştı

Galatasaray'da Yedlin ile yolların ayrılmasının ardından 3. ayrılık gerçekleşti. Christian Luyindama sezon sonuna kadar Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon forması giyecek.

Al-Taawon, Luyindama’nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak ve kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.

Belçika ekiplerinden Antwerp, Demokratik Kongolu stoperi kiralamak için anlaşmaya vardı. Ancak sarı kırmızılılar, Arabistan ekibinden gelen teklifi daha cazip buldu.

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği kadro listesinde Christian Luyindama'nın ismi yer almadı.

Galatasaray, 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon Euro ödedi.

Sarı-kırmızılılarda daha önce DeAndre Yedlin ve Assuncao ile yollar ayrılmıştı.