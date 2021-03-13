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Spor Galatasaray'da Belhanda'nın ardından Babel'e de şok!
Spor

Galatasaray'da Belhanda'nın ardından Babel'e de şok!

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın takımdan gönderilmesinin etkileri sürerken Sivasspor maçı sonrası TT Stadı'nın zeminini eleştiren Ryan Babel'e de yönetimin para cezası kestiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 15:04:00 -
Galatasaray'da Belhanda'nın ardından Babel'e de şok!

Galatasaray'da gündem, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi. Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırmıştı.

Babel de nasibini aldı

Bu olayın yankıları sürerken Galatasaray'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi.

Talimatnameyi imzaladı

Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

trablus

Evet Kulubün üstünde değiller. Ama satad müdürü denilen .... neden bir şey olmuyor. Neden Galatasarayımız olimpiyatta oynamayamıyor? Soruyorum haklı olan kim hi. kimse değil. Sadece Galatasaray ve taraftarları haklı. Sizler geçici ...lersiniz.
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