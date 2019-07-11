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Galatasaray'da beklenen mahkeme kararı açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Galatasaray'da beklenen mahkeme kararı açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi. Bu karara göre, Galatasaray'da seçim olmayacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
  1. Galatasaray

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