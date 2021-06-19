Galatasaray'da başkan kim oldu? Galatasaray başkanı kim oldu güncel
Galatasaray başkanlık seçimi son durum | Galatasaray'da 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul 19 Haziran'da başladı. Futbolseverler, Galatasaray başkanının kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı seçildi mi?
Galatasaray’da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Beş ismin yarıştığı seçim bugün yapılıyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçiminde kim önde?
Galatasaray'da başkan kim oldu? Galatasaray başkanı kim oldu güncel
Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.
Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi. Oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek. Ardından sayım başlayacak.