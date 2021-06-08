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Spor Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi ortaya çıktı
Spor

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi ortaya çıktı

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi, başkan adaylarının oy pusulalarının renkleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 03:22:00 -
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi ortaya çıktı

Türk Telekom Stadı'nda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirmenin ardından başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan arasında renk seçimine gidildi.

Yapılan kura çekimine göre, Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı ve Yiğit Şardan gri renkli oy pusulası ile genel kurulda yarışacak.

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