Galatasaray'da ayrılık vakti! İngiliz ekibi temas kurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray topladığı 25 puan ile liderlik koltuğunda yer aldı. Galatasaray'da, ocak transfer sezonunda ayrılık yaşanabilir. İngiliz ekibi, konuya ilişkin ilk teması kurdu.
Galatasaray'da, ocak transfer sezonunda ayrılık yaşanabilir. İngiliz ekibi, konuya ilişkin ilk teması kurdu.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda ara transfer döneminin çalışmalarına da başlayan sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
LEEDS SARA'NIN PEŞİNDE
TEAMtalk'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
İLK TEMAS KURULDU
Haberin detaylarında İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için ilk teması kurduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.