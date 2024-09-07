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Spor Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı'yı Bodrumspor FK'ye kiralandı
Spor

Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı'yı Bodrumspor FK'ye kiralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-07 21:22:00 -
Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı'yı Bodrumspor FK'ye kiralandı

Son şampiyon Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın bonservisinin Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor FK'ye kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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