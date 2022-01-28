Galatasaray'da ayrılık

Son dakika haberi... Galatasaray, Christian Luyindama'nın transferi konusunda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon ile kiralık olarak anlaştı. 28 yaşındaki Kongo'lu futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray 'a maliyeti 9 milyon Euro'nun üzerinde gelen ve beklentilerin altında kalan Luyindama ile yollar ayrılıyor. Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki stoperin transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon ile anlaşmaya vardı. Bazı Belçika kulüpleri de Luyindama ile ilgileniyordu.

Luyindama, Suudi ekibine yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.

2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti.

Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın kısa süre önce sözleşmesini uzattığı Luyindama'nın Al-Taawon takımına transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor...

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