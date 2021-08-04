Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdu
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı. Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel Futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz ile olan sözleşme anlaşarak karşılıklı sona erdirilmiştir."
Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.