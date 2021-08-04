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Spor

Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı. Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 20:18:00 -
Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz ile olan sözleşme anlaşarak karşılıklı sona erdirilmiştir."

Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

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