Galatasaray’da Avrupa mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra dörde dört ve bir jokerli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yüksek ateş şikayeti nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo, günü istirahat ile geçirdi. Kasımpaşa maçında sol üst arka adalede ağrı hisseden Martin Linnes’in durumu ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılılar, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray, bu idmanın ardından saat 16.00’da özel bir uçuşla Lizbon’a hareket ederek karşılaşmanın hazırlıklarını bu kentte sürdürecek.