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Spor Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın durumu yarın netlik kazanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:59:38 -
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın, günü tedbir amaçlı tedavi ile geçirdiği belirtildi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, daha sonra pas oyunu ile sürdüğü kaydedildi.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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