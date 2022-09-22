  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Arda Turan için kollar sıvandı!
Spor

Galatasaray'da Arda Turan için kollar sıvandı!

Galatasaray altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde top koşturmasının ardından geçtiğimiz günlerde profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:04:00 -
Galatasaray'da Arda Turan için kollar sıvandı!

Galatasaray altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde top koşturmasının ardından geçtiğimiz günlerde profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan için Galatasaray yönetimi harekete geçti. 

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Arda Turan, geçtiğimiz günlerde eşinin YouTube hesabından paylaştığı video ile profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Altyapıdan yetiştiği Sarı-Kırmızılı kulübe ciddi paralar kazandırarak ayrılan ve performansıyla da kazanılan başarılarda büyük pay sahibi olan Turan'ın bu vedası sonrası Galatasaray CEO'su Erden Timur'un harekete geçtiği iddia edildi.

Milli oyuncunun en azından bir jübile ya da veda maçını hakkettiğini düşnen Timur, maç organizasyonları yapan bir şirketle temas kurulmasını isterken, Arda Turan’ın formasını giydiği Atletico Madrid’in ya da Barcelona’nın Katar’da yapılacak Dünya Kupası maçları devam ederken İstanbul'a davet edilmesi talebinde bulundu.

Dünya Kupası sürecinde oldukça uzun bir süre futbola ara verileceği için pek çok takım bu tarz hazırlık maçlarına yöneleceği için iki İspanyol devi Atletico Madrid ya da Barcelona’nın İstanbul’a gelme konusuna sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

Yıldız isim, hem Barcelona hem de Atletico Madrid ile La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Atletico Madrid ile Avrupa Lig kupasını kazandı. Barcelona ve Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası'nı kaldırdı. 3 kez İspanya Kupası şampiyonluğu, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, 1 kez Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon Euro, Atletico Madrid'den Barcelona'ya ise 34 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Galatasaray formasıyla futbolu bırakan Arda Turan'ın kariyerinde hangi kararları alacağı merakla bekleniyor.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla 240 maça çıktı. 49 gol atıp, 77 asist gerçekleştirdi. Atletico Madrid formasıyla ise 178 maçta 22 gol ve 32 asist üretti. Arda Turan'ın eleştirilen Barcelona kariyerinde bile 55 maça çıkıp, 15 gol ve 11 asist üretmiş olması dikkat çekiyor. Arda Turan, bunun yanında Başakşehir formasıyla 39 maçta 2 gol, 4 asist ve Manisaspor formasıyla 15 maçta 2 gol, 3 asist gerçekleştirdi.


Gece uyurken yağ yakıcı kür: Gece yağ yakımını hızlandıran tarifler
Gece uyurken yağ yakıcı kür: Gece yağ yakımını hızlandıran tarifler

Kadın - Aile

Gece uyurken yağ yakıcı kür: Gece yağ yakımını hızlandıran tarifler

İbrahim Saraçoğlu soğan kürü: Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor! Soğan suyu tarifi ve faydaları
İbrahim Saraçoğlu soğan kürü: Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor! Soğan suyu tarifi ve faydaları

Sağlık

İbrahim Saraçoğlu soğan kürü: Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor! Soğan suyu tarifi ve faydaları

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!
Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Medya

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Türk savunma devinden Afrika çıkarması: İHA sistemleri görücüye çıkacak
Türk savunma devinden Afrika çıkarması: İHA sistemleri görücüye çıkacak

Teknoloji

Türk savunma devinden Afrika çıkarması: İHA sistemleri görücüye çıkacak

Orjinal kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte nasıl kızartılır? Ustasından kadınbudu köfte tarifi
Orjinal kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte nasıl kızartılır? Ustasından kadınbudu köfte tarifi

Kadın - Aile

Orjinal kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte nasıl kızartılır? Ustasından kadınbudu köfte tarifi

Çak çak tatlısı tarifi: Çak çak tatlısı nedir? Ballı çak çak tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları
Çak çak tatlısı tarifi: Çak çak tatlısı nedir? Ballı çak çak tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları

Kadın - Aile

Çak çak tatlısı tarifi: Çak çak tatlısı nedir? Ballı çak çak tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları

Somon buğulama tavada, fırında somon buğulama nasıl yapılır? Somon buğulama kaç dakikada pişer?
Somon buğulama tavada, fırında somon buğulama nasıl yapılır? Somon buğulama kaç dakikada pişer?

Kadın - Aile

Somon buğulama tavada, fırında somon buğulama nasıl yapılır? Somon buğulama kaç dakikada pişer?

Metabolizma hızlandıran elmalı tarçınlı yoğurt: Diyet meyveli yoğurt tarifi
Metabolizma hızlandıran elmalı tarçınlı yoğurt: Diyet meyveli yoğurt tarifi

Kadın - Aile

Metabolizma hızlandıran elmalı tarçınlı yoğurt: Diyet meyveli yoğurt tarifi

İbn-i Sina'nın tarifi: Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır? Kuru incir ve zeytinyağı karışımı faydaları
İbn-i Sina'nın tarifi: Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır? Kuru incir ve zeytinyağı karışımı faydaları

Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın tarifi: Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır? Kuru incir ve zeytinyağı karışımı faydaları

Türk savunma sanayisinin zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi! Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4
Türk savunma sanayisinin zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi! Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4

Teknoloji

Türk savunma sanayisinin zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi! Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi!
Gündem

Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi! "Bu görüntüler sosyal medyaya düşseydi ne devlet adamlığı kalırdı ne liderliği"

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenindeki ülke liderlerine uygulanan muamele dalga konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngil..
Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!
Siyaset

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili sözleri kendisine hatırlatılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, neye uğradığını şaşırdı...
Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!
Gündem

Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet karşısında üst üste seçim kazandığını hatırlatan Uğur Dündar, 6'lı masaya uyarılarda bulunarak muhalif li..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23