Galatasaray'da Arda Turan için kollar sıvandı!

Galatasaray altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde top koşturmasının ardından geçtiğimiz günlerde profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Arda Turan, geçtiğimiz günlerde eşinin YouTube hesabından paylaştığı video ile profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Altyapıdan yetiştiği Sarı-Kırmızılı kulübe ciddi paralar kazandırarak ayrılan ve performansıyla da kazanılan başarılarda büyük pay sahibi olan Turan'ın bu vedası sonrası Galatasaray CEO'su Erden Timur'un harekete geçtiği iddia edildi.

Milli oyuncunun en azından bir jübile ya da veda maçını hakkettiğini düşnen Timur, maç organizasyonları yapan bir şirketle temas kurulmasını isterken, Arda Turan’ın formasını giydiği Atletico Madrid’in ya da Barcelona’nın Katar’da yapılacak Dünya Kupası maçları devam ederken İstanbul'a davet edilmesi talebinde bulundu.

Dünya Kupası sürecinde oldukça uzun bir süre futbola ara verileceği için pek çok takım bu tarz hazırlık maçlarına yöneleceği için iki İspanyol devi Atletico Madrid ya da Barcelona’nın İstanbul’a gelme konusuna sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

Yıldız isim, hem Barcelona hem de Atletico Madrid ile La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Atletico Madrid ile Avrupa Lig kupasını kazandı. Barcelona ve Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası'nı kaldırdı. 3 kez İspanya Kupası şampiyonluğu, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, 1 kez Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 13 milyon Euro, Atletico Madrid'den Barcelona'ya ise 34 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Galatasaray formasıyla futbolu bırakan Arda Turan'ın kariyerinde hangi kararları alacağı merakla bekleniyor.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla 240 maça çıktı. 49 gol atıp, 77 asist gerçekleştirdi. Atletico Madrid formasıyla ise 178 maçta 22 gol ve 32 asist üretti. Arda Turan'ın eleştirilen Barcelona kariyerinde bile 55 maça çıkıp, 15 gol ve 11 asist üretmiş olması dikkat çekiyor. Arda Turan, bunun yanında Başakşehir formasıyla 39 maçta 2 gol, 4 asist ve Manisaspor formasıyla 15 maçta 2 gol, 3 asist gerçekleştirdi.



