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Galatasaray’da Arapovic sakatlandı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Marko Arapovic, dün gerçekleştirilen akşam idmanında sol dizinden sakatlandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:34
Galatasaray’da Arapovic sakatlandı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Marko Arapovic, dün gerçekleştirilen akşam idmanında sol dizinden sakatlandı.


Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda Marko Arapovic şoku yaşandı. Arapsovic, sarı-kırmızılıların dünkü idmanında sakatlandı. Konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Marko Arapovic, 20.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen akşam idmanında sol dizinden sakatlandı. Sakatlık üzerine acilen Liv Hospital Ulus’a götürülen oyuncumuz geceyi müşahede altında geçirirken, oyuncumuzun tetkikleri devam etmektedir. Oyuncumuz takımımızla birlikte İtalya kampına götürülmedi. Oyuncunun son durumuyla ilgili kamuoyu ilerleyen günlerde bilgilendirilecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:34
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