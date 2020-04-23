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Spor

Galatasaray’da 23 Nisan kutlaması

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı stattan İstiklal Marşı’nı yayınlayarak kutladı.

2020-04-23 22:59:38 -
Galatasaray’da 23 Nisan kutlaması

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı stattan İstiklal Marşı’nı yayınlayarak kutladı.


Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda İstiklal Marşı’nı yayınlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.


Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu’nda da yankılandı" ifadelerine yer verildi.

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