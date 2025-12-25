  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tarım işçisinin çilesini devlet acil çözmeli: Tarlalarda Modern Kölelik Düzeni!

Fenerbahçe’de koltuk alarmı! Saran tutuklanırsa yerine geçecek isim belli oldu

CHP'nin seküler sermaye sevdası uyuşturucu dinlemiyor! Sadettin Saran'a apartopar sahip çıktılar!

Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı

Bodrum'da sağanak kabusu: İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı!

25 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

25 Aralık 1977: Erdoğan Tuna'nın vefatı (Şehid)

Bangladeş İslam inkılabına mı yürüyor?

Tahliye Fırtınası! 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçti — 50 bin mahkûma özgürlük kapısı aralandı, Deprem suçları hariç

Baronların inine girildi, CHP yine sessiz! Yoksa bu baronlar CHP'nin para kasası mı?
Spor Galatasaray'da 2 ayrılık ve 1 transfer açıklandı
Spor

Galatasaray'da 2 ayrılık ve 1 transfer açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Galatasaray'da 2 ayrılık ve 1 transfer açıklandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer önceliklerinin orta saha olduğunu belirterek, iyi bir oyuncuyu kadroya dahil etmek istediklerini belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da yer aldı.

Alman futbolcu Leroy Sane’nin transferiyle ilgili konuşan Abdullah Kavukcu, "Sane’nin kariyerine bakın. Sane’yi herkes kabullendi. Herkes de kabullenmişti zaten. Tarihte olmayan bir transfer gerçekleştirdik. Ocak ayında Sane’yi aldık ama sene sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncunun ocak ayında transfer edilmesi zor. Yine de Galatasaray’a gelmek isteyen çok önemli oyuncular var" diye konuştu.

 

"Orta sahaya iyi bir oyuncu almak istiyoruz"

Transferde önceliklerinin orta saha bölgesi olduğunu aktaran Kavukcu, "Kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz. Orta sahaya alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak’tan sonra kadroya yazabiliriz. Şu anda orta sahamızda Lemina ve Torreira var. Bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak’tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. 2 Ocak’ta da transfer yaparız. Ben ayın 2’sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor. Yarın bizim bir futbolcumuza gelecek rakamlara şaşıracaksınız. Osimhen’i 75 milyon Euro’ya aldık. Bugün Osimhen’i 75 milyon Euro’ya alma şansın yok. Suudi Arabistan’da transfer politikası değişti. Artık yaşlı ama ismi olan oyunculara yönelmiyorlar. ABD’de de değişiklikler oldu. Bir oyuncu transfer ederken önce bir onay mekanizmasından geçiyorlar. Bizde bu yok. Bonservis rakamları çok yükseldi. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular var. Osimhen’in transferi rüzgarı değiştirdi. Sane’nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Şu anda hoca ve benim haricimde transfer işleriyle kimse ilgilenmiyor. Orta sahaya iyi bir oyuncu almak istiyoruz. Lemina’nın daha genci ve daha sertini istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

"Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz"

Yusuf Demir ile yollarını ayıracaklarını açıklayan Kavukcu, "Yusuf Demir de bir yabancı. Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz, ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan’ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye’den isteyenler var. Berkan’ı sezon başında Espanyol’un istediği doğru. Oradan 500 bin Euro teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk açıkladı! Galatasaray'ın takviyeye ihtiyacı var
Okan Buruk açıkladı! Galatasaray'ın takviyeye ihtiyacı var

Spor

Okan Buruk açıkladı! Galatasaray'ın takviyeye ihtiyacı var

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı 'Sakın transfer etmeyin!'
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı 'Sakın transfer etmeyin!'

Spor

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı 'Sakın transfer etmeyin!'

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Puanına kadar açıkladı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Trabzonspor mu?
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Puanına kadar açıkladı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Trabzonspor mu?

Spor

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Puanına kadar açıkladı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Trabzonspor mu?

Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı
Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı

Spor

Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23