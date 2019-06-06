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Galatasaray'a transfer şoku! Resmi teklif yaptılar

Arjantin'in dev ekibi Boca Juniors, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın gözdesi Ever Banega için Sevilla'ya resmi teklif yaptı.

06 Haziran 2019 Perşembe 21:59
Galatasaray'a transfer şoku! Resmi teklif yaptılar

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Ever Banega için Arjantin devi Boca Juniors'un resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Arjantin medyasında yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla'ya 4 milyon euroluk teklifini iletti.

Galatasaray'ın tavanı 5 milyon euro

Galatasaray'ın İspanya'da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu için yıllık 3 milyon euro ve bonusları içeren bir teklif hazırladığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncunun bonservisi için 5 milyon euroluk bir "tavan ücret" belirlediği ifade edildi.

Vaclık: "Sahada bir domuz gibi"

Öte yandan Sevilla'nın Çekyalı kalecisi Tomas Vaclik, ülkesinde verdiği röportajda Ever Banega'ya da değindi.

Arjantinli oyuncunun bu sezon 17 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine Vaclik, "O sahada bir yaban domuzu gibi ancak yine de kontrolünü sağlayabiliyor" diye konuştu.

458 maçta 44 gol

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega'nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:59
  1. Süper Lig
  2. Galatasaray
  3. Boca Juniors
  4. Ever Banega
  5. flaş transfer

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