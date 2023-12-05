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Spor Galatasaray'a transfer olacaktı... Oyuncu gözden düştü
Spor

Galatasaray'a transfer olacaktı... Oyuncu gözden düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-05 14:45:00 -
Galatasaray'a transfer olacaktı... Oyuncu gözden düştü

Yeni sezon öncesi Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Matias Vecino, Lazio'da gözden düştü. İtalyan ekibi, Matias Vecino'yu satış listesine koydu. Detaylar haberimizde...

2023-24 sezonu öncesi Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu Matias Vecino ile anlaşma sağlanmış ancak Sarri'nin transfere karşı çıkmasıyla imzalar atılamamıştı.

LAZIO'DAN MATIAS VECINO KARARI

Öte yandan Matias Vecino'nun Lazio macerası istediği gibi gitmiyor. Bu sezon Serie A'da sadece 1 maçta sahaya ilk 11'de çıkan Matias Vecino'nun satılıklar listesine konduğu öne sürüldü.

SARRI'DEN VECINO RAPORU

Correire dello Sport'un geçtiği habere göre Sarri, Matias Vecino'ya gelecek teklifleri değerlendirilmesi yönünde yönetime rapor sundu.

32 yaşındaki Matias Vecino'nun Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 maçta süre alan Matias Vecino 3 gollük skor katkısı verdi.

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