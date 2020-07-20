  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray’a talih kuşu kondu! Avrupa’dan 4 talip var

Galatasaraylı Yunus Akgün'ün peşini İtalyanlar bırakmıyor. İtalya'dan Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari genç yıldızla ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:52:00 -
Galatasaray’a talih kuşu kondu! Avrupa’dan 4 talip var

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün’ü başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok kulüp transfer etmek istiyor.

Altyapıdan yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya'dan; Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika'dan da Anderlecht'in, 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

Özellikle İtalyan kulüplerinin, Yunus'u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden sarı-kırmızıların kapısını çalabileceği belirtildi.

Genç yıldız, Göztepe maçında attığı golle Galatasaray'ın ligde ağları havalandıran en genç oyuncusu olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı