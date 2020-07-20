Galatasaray’a talih kuşu kondu! Avrupa’dan 4 talip var
Galatasaraylı Yunus Akgün'ün peşini İtalyanlar bırakmıyor. İtalya'dan Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari genç yıldızla ilgileniyor.
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün’ü başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok kulüp transfer etmek istiyor.
Altyapıdan yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya'dan; Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika'dan da Anderlecht'in, 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi devam ediyor.
Özellikle İtalyan kulüplerinin, Yunus'u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden sarı-kırmızıların kapısını çalabileceği belirtildi.
Genç yıldız, Göztepe maçında attığı golle Galatasaray'ın ligde ağları havalandıran en genç oyuncusu olmuştu.