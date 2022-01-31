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Spor Galatasaray'a Şilili orta saha
Spor

Galatasaray'a Şilili orta saha

Galatasaray, Fiorentina’da forma giyen Erick Pulgar’ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:10:00 - 2022-01-31 11:40:17
Galatasaray'a Şilili orta saha

Galatasaray, Fiorentina’da forma giyen Erick Pulgar’ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray, 28 yaşındaki ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralama konusunda İtalya ekibi ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Pulgar’ın maaşının tamamı karşılayacak, kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Fiorentina, Erick Pulgar’ı 2019-2020 sezonunda 12 milyon euro bedel ile transfer etmişti. Şilili orta saha, Serie A’da bu sezon 6 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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