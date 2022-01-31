Galatasaray'a Şilili orta saha
Galatasaray, Fiorentina’da forma giyen Erick Pulgar’ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Fiorentina’da forma giyen Erick Pulgar’ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray, 28 yaşındaki ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralama konusunda İtalya ekibi ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Pulgar’ın maaşının tamamı karşılayacak, kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Fiorentina, Erick Pulgar’ı 2019-2020 sezonunda 12 milyon euro bedel ile transfer etmişti. Şilili orta saha, Serie A’da bu sezon 6 maçta 1 asistlik performans gösterdi.