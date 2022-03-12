Galatasaray'a Rusya'dan orta saha geliyor!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Alexis Beka Beka için menajerinden açıklama geldi.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından her iki ülkede yabancı futbolcuların sezon sonunda serbest kalacağını açıklamıştı. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beka Beka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen yıldız ismin, sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Rus basınına henüz bir gelişme yaşanmadı ama her türlü gelişmeye de açığız açıklamasını yaptı.

20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.