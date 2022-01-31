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Spor Galatasaray'a Muslera yüzünden gelmedi
Spor

Galatasaray'a Muslera yüzünden gelmedi

Galatasaray'a transfer olmaktan son anda vazgeçen Roman Bürki'nin teklifi geri çevirmesinin nedeni belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 07:13:00 -
Galatasaray'a Muslera yüzünden gelmedi

Alman basınından transferle ilgili çarpıcı iddia. Uruguaylı kalecinin beklenenden erken dönecek olması ve istediği şansı bulamayacağı gerekçesiyle Bürki teklifi reddetti.

Galatasaray ile anlaşması an meselesiyken son anda vazgeçen Roman Bürki’nin karar değiştirmesinin nedeni belli oldu.

Borussia Dortmund’da 3. kaleci konumuna düşen ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Bürki’nin planlarını Fernando
Muslera’nın bozduğu öne sürüldü.

Alman basınında Blick ve Sport1’in haberlerine göre İsviçreli kaleci, Muslera’nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olması ve istediği şansı bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray’ın yaptığı teklifi reddetti.

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