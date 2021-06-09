Galatasaray'a müjdeli haber!
Galatasaray'a Mustafa Muhammed'den müjdeli haber geldi.
Mısır Olimpiyat takımının teknik direktörü Shawky Gharib, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in talebi üzerine golcü Mustafa Muhammed'in Tokyo Olimpiyatları'nda takım listesinden çıkarıldığını bildirdi.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak. Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına yetişmesi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Mısır'ın Zemalek takımından kiraladığı 23 yaşındaki golcü 17 maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine çekmişti.
1.5 seneliğine kiralanan Mustafa Muhammed'in sözleşmesinde 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.