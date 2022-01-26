Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teke Tek programında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Burak Elmas kayyum için ne söyledi?

Galatasaray'a kayyum mu atanacak?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bankalar Birliği ödemeleri başlıyor. Eğer gerekli tedbirleri almazsak kulübe yönetici atanacak. Yani Kayyum gelecek. Galatasaray'a bir şey olmaz dendi hep, hayır bir şey olabilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı eleştirilerde bulunan Elmas, "Karşımızda, ciddi anlamda Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğümüz bir federasyon var. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım. Bazı hatalar bize organize şekilde yapıldı. Onun için operasyon yaptıklarını düşündüm. Hala düşünüyorum. TFF içinde bizim gitmemizi isteyenler var. TFF, tam anlamıyla özerk değil, bu yüzden kulüplere karşı sorumluluk hissetmiyor" dedi.

Fatih Terim konusunda konuşan Elmas, "Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur. Yaz ayından bu yana hoca aradığımız haberleri doğru değil. Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Hocamıza, Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüğümüzü söyledim. Fatih Terim'e, Torrent ile görüşmenin detaylarını anlatmadım. Daha sonra en uygun opsiyon bu olduğu için Fatih Terim’le yolları ayırdım. Fatih Terim ile yolların ayrıldığı zamanki verilere bakarsanız, bu kararı almak için yeterli sebebim vardı" dedi.