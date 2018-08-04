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Galatasaray'a icra şoku! Banka hesaplarına haciz konuldu

Galatasaray TV bir bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL maliyetle aldığı harddisklerin parasını ödemeyince GS TV'nin banka hesaplarına haciz konuldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:45
Galatasaray'a icra şoku! Banka hesaplarına haciz konuldu

GS TV, 11 Ocak tarihinde 40 adet 26 Ocak tarihinde de 10 adet harddisk aldı. Dolar üzerinden alınan hardiskler için iki ayrı fatura düzenleyen firma, GS TV'den ödemeyi alamadı.

İTİRAZLAR KUR FARKINA

Bilgisayar firması, avukatları Mehmet Nuri Aytekin ve İbrahim Erdoğan aracılığıyla alacağını tahsil etmek için harekete geçti. Avukatlar, aldığı ürünlerin parasını ödemeyen GS TV için haciz işlemi başlattı.

Bunun üzerine GS TV avukatları icra takibine karşı itiraz etti. İstanbul İcra Müdürlüğü'ne kısmi itiraz dilekçesi veren GS TV avukatları ödemeleri gereken miktarın 28 bin 600 TL değil 27 bin 800 TL olduğunu söyledi. GS TV avukatları itirazlarının Dolar üzerinden satın alınan ürünlerde oluşan kur farkına ilişkin olduğunu bildirdi.

SADECE 905 LİRA ALABİLECEKLER

Bunun üzerine bilgisayar şirketi avukatları İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak GS TV'nin banka hesaplarına haciz konulmasını istedi.

İcra Müdürlüğü de GS TV'nin bankalardaki tüm hesaplarına haciz konulması kararı verdi. Ancak televizyon kanalının hesaplarında başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi alacağı olan 28 bin 600 TL'den sadece 905 TL alabilecek.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:45
  1. GS TV
  2. Mehmet Nuri Aytekin
  3. İbrahim Erdoğan
  4. İstanbul İcra Müdürlüğü

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