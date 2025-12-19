Galatasaray’a gurbetçi joker geliyor!

Galatasaray'da kadro genişliği sorunu bu sezon da kendini gösterirken, yönetim ve teknik heyet bu sorunu çözmek için devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gözünü Almanya'ya çeviren sarı kırmızılı takım, aradığı ismi buldu. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan da Okan Buruk'un gizli hedefini ikna etmek için devreye girdi.

GALATASARAY'A ALMANYA'DAN JOKER GELİYOR

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere bu sezon birçok maçta mücadele eden Galatasaray, yine kadro genişliğiyle ilgili sorun yaşıyor. Her ne kadar sayısal olarak bir problem gözükmese de hem yedek kulübesinden giren oyuncuların verimsizliği hem de yaşanan ceza ve sakatlıklar Okan Buruk'un başını ağrıtıyor.

Takımda forma şansı bulduğu anları değerlendiremeyen isimlerle yolları ayıracak olan Galatasaray, Okan Buruk'un elini sağlamlaştıracak. Öyle ki birçok eksik oyuncuyla çıkılan USG ve Monaco maçlarında alınan mağlubiyetler, artık hataya yer olmadığını açıkça gösterdi.

Son yaşanan sakatlıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı. Önceliği stoper ve orta sahaya veren sarı kırmızılılar, iki oyuncuya para harcamamak için tek bir isimle bu sorunu çözmeye karar verdi ve gündemine Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can'ı aldı.

Son dönemde stopere evrilen 31 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Hatta Burak'un, "Stoper ve orta saha oynayabiliyor olması elimi güçlendirir" dediği ortaya çıktı.

Okan Buruk'tan onay alan yönetim, gurbetçi oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ı Galatasaray, bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Dortmund'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta 299 dakika sahada kalabildi.

Sarı kırmızılılar, kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak. 31 yaşındaki oyuncu, ocak ayında sarı kırmızılı formayı giyebilir. İlkay ve Kaan'ın da Emre Can ile konuşacağı belirtildi.