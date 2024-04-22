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Spor Galatasaray'a gol attığı için ortalık karıştı! "Anam, babam, çocuğum var! Yapmayın!"
Spor

Galatasaray'a gol attığı için ortalık karıştı! "Anam, babam, çocuğum var! Yapmayın!"

Yeniakit Publisher
2024-04-22 09:58:00 -
Galatasaray'a gol attığı için ortalık karıştı! "Anam, babam, çocuğum var! Yapmayın!"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Alpaslan Öztürk, Pendikspor formasıyla sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı ve gol attığı maçın ardından kendisine yönelik sert tepkilere cevap verdi.

Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, Pendikspor'u 4-1'lik skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların gollerini; 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+5'te Kerem Aktürkoğlu attı.

Konuk takımda Alpaslan Öztürk, 85. dakikada ağları havalandırdı.

Müsabakanın ardından Galatasaray'ın eski oyuncularından Alpaslan Öztürk, Pendikspor formasıyla sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı ve gol atmasıyla ilgili konuştu ve kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi.

Maçı değerlendiren Alpaslan Öztürk, şunları dedi:
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"Çok güzel futbol akşamı oldu. Atmosfer iyiydi, iki takım iyi oynadı. Galatasaray, bu ligin kırılmamış rekorunu bırakmamış, bu lige ambargo koymuş bir takım. Zor bir maç olacaktı, elimizden gelen mücadeleyi verdik. İyi mücadele ettik. İki takım arasında kalite farkı var. Bir tarafta 90 puana ulaşan Galatasaray, diğer tarafta lige tutunmaya çalışan Pendikspor var. Söylenecek bir şey yok. Umarım izleyenler keyif almıştır."

Kendisine yönelik tepkilere cevap veren Alpaslan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ülkemizde şöyle bir futbol ortamı var; kötü mücadele etsek suçlanacaktık, iyi mücadele etsek suçlanacaktık. Maça hazırlanmak çok zor. Bir dönem büyük takımla oynayıp başka takımla karşılaşınca maalesef... Negatif bir ortam var. Üzülüyorum bu durumda. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Bir takımımız, armamız, camiamız var. Yakışan bir mücadele vermeye çalışıyoruz. İzleyicilerden, yorumculardan, taraftarlardan rica ediyorum; bizim ailemiz, çocuklarımız, annemiz, babamız var. Sosyal medya çok toksik. Biraz daha duyarlı, anlayışlı olmaya devam ediyorum. Benim çocuklarım okula gidiyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Naçizane tavsiyem biraz daha duyar."

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