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Galatasaray'a gol atamadı diye gönderildi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Boluspor-Galatasaray maçında ev sahibi taraftarların tepkisiyle karşılaşan İsmail Haktan Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
Galatasaray'a gol atamadı diye gönderildi!

Boluspor-Galatasaray maçında ev sahibi takım taraftarları tarafından yuhalanan İsmail Haktan Odabaşı’nın sözleşmesi feshedildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turu ilk maçında Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Galatasaray ile karşılaştı.

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma Galatasaray’ın penaltıdan bulduğu golle 1-0 sona erdi. Maç sırasında Bolusporlu İsmail Haktan Odabaşı, kaçırdığı goller nedeniyle Bolusporlu taraftarlar tarafından yuhalandı.

Taraftar “İsmail dışarı” diye tezahürat yaptı

Taraftarlar maç sırasında “İsmail dışarı” diye bağırarak tezahürat etti. İsmail Haktan Odabaşı da taraftarlara el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi İsmail Haktan Odabaşı ile bir araya geldi. Karşılıklı anlaşmaya varılarak Odabaşı’nın sözleşmesi feshedildi.

Boluspor’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
  1. İsmail Haktan Odabaşı
  2. Boluspor
  3. Galatasaray

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