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Spor Galatasaray'a çok büyük şok! Eyvah eyvah
Spor

Galatasaray'a çok büyük şok! Eyvah eyvah

Galatasaray'a Mathias Ross'tan kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımın Ofspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanan genç stoperin en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:26:00 -
Galatasaray'a çok büyük şok! Eyvah eyvah

Galatasaray, Mathias Ross'ta ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiğini açıkladı. Danimarkalı genç stoperin en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır" denildi.

Sezon başında gelmişti

21 yaşındaki Mathias Ross sezon başında 1.7 milyon Euro karşılığında Danimarka'nın Alborg takımından kadroya katılmıştı. 

Danimarka U21 takımında forma giyen Ross, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Genç stoper Kastamonuspor'la oynanan karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü atmıştı.

1.90 boyundaki stoper ocak ayında 22 yaşına girecek.

 

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