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Galatasaray'a bir kötü haber de Seri'den!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'nin 2 maçlık cezasını onadı.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:59
Galatasaray'a bir kötü haber de Seri'den!

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:

"Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael SERI'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:59
  1. Denizli
  2. Galatasaray Haberleri
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