Galatasaray'a 22'lik kanat oyuncusu

Polonya basınından Przeglad Sportowy’de yer alan habere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için Lech Poznan’a 2 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.

Poznan’ın 3 milyon euro istediğini ve görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kabul edilecek miktar değil

Lech Poznan'ın Kamil için 2 milyon euroyu az buldu. Polonya kulübü oyuncusu için 3-5 milyon euro arasında bir rakam talep ediyor. Bu rakamı veren kulübün teklifini kesinlikle kabul edecekler.