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Spor

Galatasaray'a 22'lik kanat oyuncusu

Transfer sezonuna yavaş giriş yapan Galatasaray, Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:24:00 -
Galatasaray'a 22'lik kanat oyuncusu

Polonya basınından Przeglad Sportowyde yer alan habere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için Lech Poznan’a 2 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.

Poznan’ın 3 milyon euro istediğini ve görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kabul edilecek miktar değil

Lech Poznan'ın Kamil için 2 milyon euroyu az buldu. Polonya kulübü oyuncusu için 3-5 milyon euro arasında bir rakam talep ediyor. Bu rakamı veren kulübün teklifini kesinlikle kabul edecekler.

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