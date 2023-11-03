Galatasaray zirvenin peşini bırakmadı, paşa paşa galip geldi!
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle devirmeyi başardı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte zirve mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı Zaha'nın attığı iki golle 2-1 devirerek yeniden zirvedeki yerini aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Wilfried Zaha şovuna başladı!
Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beklenti beklediği Wilfried Zaha, şovlarına başladı ve Kasımpaşa filelerine iki şık gol yollayarak maça damga vurdu. Zaha bu gollerle kadroda ki yerini de sağlamlaştırdı.