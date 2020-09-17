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Spor Galatasaray zaferle döndü
Spor

Galatasaray zaferle döndü

Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü deplasmanda yendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:01:00 -
Galatasaray zaferle döndü

Galatasaray, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yendi.

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, temsilcimiz Galatasaray'ı ağırladı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Böylelikle Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 19. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne ve 48. dakikada Christian Luyindama tarafından kaydedildi.

Azerbaycan temsilcisinin tek golünü ise 47. dakikada Mbodj kaydetti.

İşte Galatasaray'ın rakibi

Bir üst tura çıkan Galatasaray, Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Hırvatistan ekibini 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak.

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